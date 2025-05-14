Підпал будинку Стармера: поліція розслідує причетність "ворожої держави"

Поліція розслідує можливу причетність іноземних агентів до підпалу будинку прем'єра Кіра Стармера. Вибухові пристрої були застосовані в кількох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

Контртерористична поліція розслідує можливість того, що за підпалами прем'єр-міністра могла стояти "ворожа держава".

За попередньою інформацією, ці атаки могли бути сплановані з-за кордону.

Вівторок, 13 березня, 21-річного чоловіка затримали в Сіденхемі, на південному сході Лондона, за підозрою у причетності до підпалів.

Інциденти сталися вночі на півночі Лондона і були спрямовані на об'єкти, пов'язані з політиком.

Зокрема, підпалено автомобіль, який раніше належав прем'єр-міністру, та квартира, якою Стармер володів у 1990-х роках.

Напад також торкнувся сімейного будинку Стармера, де нині проживає його невістка.

У контексті цієї ситуації контртерористична поліція Великої Британії звернулася до депутатів парламенту із закликом передавати інформацію про можливі загрози.

Розслідування продовжується, а підозрюваний залишатиметься під арештом, поки поліція вивчає можливу роль іноземних агентів у цих атаках.