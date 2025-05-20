Поджог дома Стармера: еще одному подозреваемому предъявили обвинение

Его обвиняют в причастности к серии поджогов, один из которых связан с домом, где ранее жил премьер Британии Кир Стармер.

Карпюка обвиняют в сговоре с целью умышленного поджога чужого имущества с угрозой жизни.

По данным прокуратуры, подозреваемый действовал в сговоре с другим мужчиной - 21-летним Романом Лавриновичем, а также с неустановленными лицами.

Все три инцидента произошли в течение нескольких дней в Лондоне. 8 мая подожгли автомобиль на улице, где ранее жил Стармер.

Затем, 11 мая в Ислингтоне произошел еще один пожар возле многоквартирного дома.

А уже 12 мая утром загорелся дом в Кентиш-Тауне - по данным СМИ, именно там ранее проживал Кир Стармер до переезда на Даунинг-стрит.

С помощью русского переводчика Карпюк, который родился в Украине, говорил лишь для того, чтобы подтвердить свою личность на коротком слушании.

Прокуроры сообщили, что подозреваемый во время допроса в полиции не дал никаких комментариев. Его оставили под стражей.

Адвокат Карпюка заявил, что его клиент живет в Великобритании уже девять лет и учится в университете в Кенте. Он отрицает свое присутствие на местах ни одного из пожаров.