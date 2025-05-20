Поджог дома Стармера: еще одному подозреваемому предъявили обвинение

В субботу, 18 мая гражданина Румынии 26-летнего Станислава Карпюка, проживающего в Ромфорде (восточный Лондон), арестовали в аэропорту Лутон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Его обвиняют в причастности к серии поджогов, один из которых связан с домом, где ранее жил премьер Британии Кир Стармер.
Карпюка обвиняют в сговоре с целью умышленного поджога чужого имущества с угрозой жизни.
По данным прокуратуры, подозреваемый действовал в сговоре с другим мужчиной - 21-летним Романом Лавриновичем, а также с неустановленными лицами.
Все три инцидента произошли в течение нескольких дней в Лондоне. 8 мая подожгли автомобиль на улице, где ранее жил Стармер.
Затем, 11 мая в Ислингтоне произошел еще один пожар возле многоквартирного дома.
А уже 12 мая утром загорелся дом в Кентиш-Тауне - по данным СМИ, именно там ранее проживал Кир Стармер до переезда на Даунинг-стрит.
С помощью русского переводчика Карпюк, который родился в Украине, говорил лишь для того, чтобы подтвердить свою личность на коротком слушании.
Прокуроры сообщили, что подозреваемый во время допроса в полиции не дал никаких комментариев. Его оставили под стражей.
Адвокат Карпюка заявил, что его клиент живет в Великобритании уже девять лет и учится в университете в Кенте. Он отрицает свое присутствие на местах ни одного из пожаров.
Напомним, 12 мая в столице Британии произошел пожар в доме премьера страны Кира Стармера. В полиции тогда рассказали, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.
Речь идет о пожаре в доме в Кентиш-Тауне (Лондон), где Стармер жил до того, как стал премьер-министром. Чиновник тогда переехал на Даунинг-стрит, 10.
В полиции Лондона рассказали, что в результате пожара был поврежден подъезд к дому. Известно, что данный объект недвижимости был сдан в аренду.
Заметим, что за четыре дня до этого, 8 мая, на той же улице был подожжен автомобиль, также связанный со Стармером.
Кроме того, 11 мая лондонские пожарные потушили небольшой пожар у входной двери дома, переоборудованного под квартиры, в соседнем районе - Ислингтон. По данным британских СМИ, Стармер жил там в 1990-х годах.
13 мая стало известно, что в Лондоне задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге дома, связанного со Стармером. Он мог бросить в здание "коктейль Молотова".
14 мая сообщалось, что британская полиция расследует причастность "враждебного государства" к данному инциденту с поджогом.
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