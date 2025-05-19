Підпал будинку Стармера: поліція затримала третього підозрюваного

Британські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Про це йдеться в повідомленні поліції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Його ім'я правоохоронці не розкривають.

За інформацією лондонської поліції, 34-річного чоловіка затримали сьогодні вранці в районі Челсі на заході Лондона за підозрою у змові з метою вчинення підпалу з наміром поставити під загрозу життя.

Пожежа в будинку Стармера

Нагадаємо, пожежа в будинку голови британського уряду Кіра Стармера сталася 12 травня. Унаслідок цього постраждалих не було.

Ще за кілька днів до цього загорівся автомобіль, який раніше належав Стармеру.

13 травня в Лондоні затримали українця Романа Лавриновича. Правоохоронці вважають, що він міг бути причетний до підпалів.

Також 13 травня лондонська поліція затримала 26-річного чоловіка, який теж підозрюється в підпалі майна прем'єра Британії. Затримання відбулося в аеропорту Лутона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.