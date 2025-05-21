Поджог дома Стармера: объявлено о подозрении еще одному украинцу
В деле о поджоге недвижимости и автомобиля, связанного с премьер-министром Киром Стармером, объявлено о подозрении третьему мужчине, который также оказался украинцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Подозрение в заговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь было объявлено 34-летнему Петру Починку. Он предстанет перед лондонским судом уже сегодня, 21 мая.
Среди других подозреваемых:
- 21-летний украинец Роман Лавринович;
- 26-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк, который родился в Украине.
Дело с поджогом в Лондоне
12 мая в Лондоне произошел пожар в доме премьера страны Кира Стармера. Как сообщили тогда в полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Речь идет о доме, где Стармер жил до того, как стал премьер-министром.
В результате пожара был поврежден подъезд к дому.
За четыре дня до этого на той же улице был подожжен автомобиль, также связанный с главой британского правительства.
Уже на следующий день, 13 мая, полиция задержала 21-летнего мужчину, который мог бросить в здание "коктейль Молотова". Позже было объявлено о подозрении второму мужчине.
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