ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Поджог дома Стармера: объявлено о подозрении еще одному украинцу

Среда 21 мая 2025 11:33
UA EN RU
Поджог дома Стармера: объявлено о подозрении еще одному украинцу Фото: Кир Стармер, премьер-министр Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В деле о поджоге недвижимости и автомобиля, связанного с премьер-министром Киром Стармером, объявлено о подозрении третьему мужчине, который также оказался украинцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подозрение в заговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь было объявлено 34-летнему Петру Починку. Он предстанет перед лондонским судом уже сегодня, 21 мая.

Среди других подозреваемых:

  • 21-летний украинец Роман Лавринович;
  • 26-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк, который родился в Украине.

Дело с поджогом в Лондоне

12 мая в Лондоне произошел пожар в доме премьера страны Кира Стармера. Как сообщили тогда в полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Речь идет о доме, где Стармер жил до того, как стал премьер-министром.

В результате пожара был поврежден подъезд к дому.

За четыре дня до этого на той же улице был подожжен автомобиль, также связанный с главой британского правительства.

Уже на следующий день, 13 мая, полиция задержала 21-летнего мужчину, который мог бросить в здание "коктейль Молотова". Позже было объявлено о подозрении второму мужчине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич