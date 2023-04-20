Не підпадає під санкції. Угорщина і Сербія побудують трубопровід для постачання російської нафти

Міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна разом з Сербією побудує трубопровід для постачання російської нафти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, у червні 2023 року країни підпишуть договори про будівництво нафтопроводу, яким російська нафта з трубопроводу "Дружба" транзитом надходитиме угорською територією до сербських споживачів. Відомо, що нафтопровід прокладуть між угорським містом Альдьо і сербським містом Нові-Сад. Однак переговори щодо проекту між компаніями MOL і "Транснафта" тривають.