Не подпадает под санкции. Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна вместе с Сербией построит трубопровод для поставок российской нефти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в июне 2023 года страны подпишут договоры о строительстве нефтепровода, по которому российская нефть из трубопровода "Дружба" транзитом будет поступать венгерской территорией к сербским потребителям.

Известно, что нефтепровод будет проложен между венгерским городом Альдьо и сербским городом Нови-Сад. Однако переговоры по проекту между компаниями MOL и "Транснефть" продолжаются.