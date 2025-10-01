Підозрюють у запуску дронів. Спецназ захопив нафтовий танкер РФ біля берегів Франції

Біля берегів Франції затримано російський нафтовий танкер. Його підозрюють у причетності до "тіньового флоту" країни-агресорки і запуску дронів, помічених над Данією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.
Французький спецназ піднявся на борт російського нафтового танкера у суботу, 27 вересня, в другій половині дня. Згодом прокурор оголосив про взяття двох членів екіпажу під варту.
Зазначається, що цей нафтовий танкер російського "тіньового флоту" плавав біля берегів Данії з 22 по 25 вересня.
Побудований в 2007 році, нафтовий танкер довжиною 244 м неодноразово змінював назву та прапор. Він був зареєстрованим в Габоні, на Маршаллових островах та в Монголії.
Крім Європейського Союзу, судно перебуває під санкціями Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Великої Британії. Воно вийшло з Приморська (РФ) 20 вересня і 20 жовтня має прибути до Вадінара (Індія).
Прокуратура Бреста розпочала попереднє розслідування через "відсутність документів, що підтверджують національність і прапор судна" та "відмову підкоритися".
"Цей екіпаж допустив дуже серйозні порушення, що є підставою для порушення кримінальної справи", - заявив президент країни Еммануель Макрон.
Він додав, що французькі команди реагування "діяли вчасно".
Нагадаємо, кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" РФ. Це становить близько 17% від всіх діючих танкерів у світі.
На початок 2025 року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" країни-агресорки, що на 45% перевищує тогорічний показник.
Понад 500 танкерів "тіньового флоту" перебувають у "чорних списках" Євросоюзу, тому порти їх не прийматимуть, а страхувальники - не надаватимуть послуги страхування. Проте РФ продовжує купувати судна, аби замінити підсанкційні танкери.
Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що наразі "тіньовий флот" РФ налічує до 1000 суден загальним дедвейтом понад 100 млн тонн. Переважно це старі та дешеві танкери, якими експортують нафту та нафтопродукти.
Раніше РБК-Україна писало, що Єврокомісія у вересня представила 19-й санкційний пакет проти РФ, який передбачає і додаткові санкції проти російського "тіньового флоту".