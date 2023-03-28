Підозрюють РФ. Болгарія розслідує десятки хибних погроз про можливі вибухи

Хибні загрози вибуху бомби, що містяться у майже ідентичних електронних листах, були отримані у школах Плевена, Слівена, Варни, Бургаса та Софії. Генеральний секретар МВС Петар Тодоров сказав, що реальної небезпеки населення немає.

Прокуратура заявила, що порушила досудове провадження у справі про тероризм проти Болгарії, злочин, за який може бути призначено покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення.

"Найімовірнішим поясненням хвилі фальшивих повідомлень про бомби було те, що це була частина гібридної атаки, пов'язаної з Росією", - сказав Демерджієв.

Він повідомив, що адреси електронної пошти та телефони, з яких розсилалися погрози, зареєстровані у США та Великій Британії.