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Підозрюють РФ. Болгарія розслідує десятки хибних погроз про можливі вибухи

Фото: Болгарія розслідує десятки хибних погроз про можливі вибухи (flickr com swiv)
Автор: Дмитро Браславський

У Болгарії почалося розслідування за фактом тероризму через десяток хибних повідомлень про можливі вибухи в країні. В уряді вважають, що до цього може бути причетна РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Івана Демерджієва, яку наводить Reuters.

Хибні загрози вибуху бомби, що містяться у майже ідентичних електронних листах, були отримані у школах Плевена, Слівена, Варни, Бургаса та Софії. Генеральний секретар МВС Петар Тодоров сказав, що реальної небезпеки населення немає.

Прокуратура заявила, що порушила досудове провадження у справі про тероризм проти Болгарії, злочин, за який може бути призначено покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення.

"Найімовірнішим поясненням хвилі фальшивих повідомлень про бомби було те, що це була частина гібридної атаки, пов'язаної з Росією", - сказав Демерджієв.

Він повідомив, що адреси електронної пошти та телефони, з яких розсилалися погрози, зареєстровані у США та Великій Британії.

Нагадаємо, що пов'язане з РФ угруповання погрожує організаціям, які допомагають біженцям з України.

Також повідомлялось, що хакери масово розповсюджували небезпечні листи з темою "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна" зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.

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