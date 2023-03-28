Подозревают РФ. Болгария расследует десятки ложных угроз о возможных взрывах

Ошибочные угрозы взрыва бомбы, содержащиеся в почти идентичных электронных письмах, были получены в школах Плевена, Сливена, Варны, Бургаса и Софии. Генеральный секретарь МВД Петарь Тодоров сказал, что реальной опасности населения нет.

Прокуратура заявила, что возбудила досудебное производство по делу о терроризме против Болгарии, преступление, за которое может быть назначено наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения без права досрочного освобождения.

"Скорее всего объяснением волны фальшивых сообщений о бомбах было то, что это была часть гибридной атаки, связанной с Россией", - сказал Демерджиев.

Он сообщил, что адреса электронной почты и телефоны, с которых рассылались угрозы, зарегистрированы в США и Великобритании.