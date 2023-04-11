Канада ввела санкції проти російських компаній та осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера"

Уряд Канади ввів санкції проти 14 осіб та 34 компаній з Росії, які пов'язані з ПВК "Вагнера" та авіаційним сектором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Крім цього, до списку санкцій потрапила підконтрольна голові ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину компанія "Конкорд менеджмент і консалтинг" і група компаній "Волга-Дніпро".

Нагадаємо, раніше Канада заборонила імпорт російської сталі та алюмінію.

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