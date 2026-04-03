Підозрюваному у вбивстві військового ТЦК у Львові обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід інспектору Львівської митниці Андрію Трушу, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК. Засідання відбулося у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Що просила кожна зі сторін

Позиції прокурора та захисту розійшлися.

Прокурор просив 60 днів під вартою без права на заставу.

Підозрюваний клопотав про цілодобовий домашній арешт.

Адвокатка підозрюваного також виступала проти арешту - пропонувала домашній арешт із носінням електронного браслета, посилаючись на практику Верховного та Європейського судів.

Підозрюваний у суді заявив, що не переховувався та добровільно з'явився до поліції. За його словами, під час інциденту до нього застосували силу і перцевий балончик.

Суд обрав Андрію Трушу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 квітня близько 14:15 на вулиці Патона у Львові під час заходів з оповіщення чоловік підійшов до військовослужбовця ТЦК та завдав йому ножового поранення в шию. Попри зусилля медиків, чоловік помер у лікарні.