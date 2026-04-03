Підозрюваному у вбивстві військового ТЦК у Львові обрали запобіжний захід

17:51 03.04.2026 Пт
2 хв
Яке рішення ухвалив суд?
aimg Олена Чупровська
Фото: суд обрав запобіжний захід вбивці працівника ТЦК у Львові (npu.gov.ua)

Суд обрав запобіжний захід інспектору Львівської митниці Андрію Трушу, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК. Засідання відбулося у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Читайте також: У Львові вбили військового ТЦК, поліція затримала нападника

Що просила кожна зі сторін

Позиції прокурора та захисту розійшлися.

  • Прокурор просив 60 днів під вартою без права на заставу.
  • Підозрюваний клопотав про цілодобовий домашній арешт.
  • Адвокатка підозрюваного також виступала проти арешту - пропонувала домашній арешт із носінням електронного браслета, посилаючись на практику Верховного та Європейського судів.

Підозрюваний у суді заявив, що не переховувався та добровільно з'явився до поліції. За його словами, під час інциденту до нього застосували силу і перцевий балончик.

Суд обрав Андрію Трушу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 квітня близько 14:15 на вулиці Патона у Львові під час заходів з оповіщення чоловік підійшов до військовослужбовця ТЦК та завдав йому ножового поранення в шию. Попри зусилля медиків, чоловік помер у лікарні.

Поліція за кілька годин встановила особу підозрюваного. Ним виявився 28-річний інспектор Львівської митниці Андрій Труш. Правоохоронці затримали його ще того ж дня.

Нагадаємо, наступного дня - 3 квітня - Офіс Генерального прокурора повідомив йому підозру в умисному вбивстві у зв'язку з виконанням потерпілим службових обов'язків.

За цією статтею передбачено від 10 до 15 років ув'язнення або довічний термін.

Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
