Подозреваемому в убийстве военного ТЦК во Львове избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения инспектору Львовской таможни Андрею Трушу, которого подозревают в убийстве военнослужащего ТЦК. Заседание состоялось во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Что просила каждая из сторон

Позиции прокурора и защиты разошлись.

Прокурор просил 60 дней под стражей без права на залог.

Подозреваемый ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте.

Адвокат подозреваемого также выступала против ареста - предлагала домашний арест с ношением электронного браслета, ссылаясь на практику Верховного и Европейского судов.

Подозреваемый в суде заявил, что не скрывался и добровольно явился в полицию. По его словам, во время инцидента к нему применили силу и перцовый баллончик.

Суд избрал Андрею Трушу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщало РБК-Украина, 2 апреля около 14:15 на улице Патона во Львове во время мероприятий по оповещению мужчина подошел к военнослужащему ТЦК и нанес ему ножевое ранение в шею. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице.