Підозрюваного у "зливі" документів Пентагону будуть судити у четвер, - Reuters

Американський льотчик Джек Тейшейра, якого підозрюють у витоку секретних документів Пентагону, постане перед федеральним судом у четвер, 27 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тейшейра було заарештовано ще 13 квітня у своєму будинку в Массачусетсі. Його звинувачують у порушенні Закону про шпигунство. У четвер у другій половині дня він має постати перед окружним судом США у Вустері, штат Массачусетс.

Як вважають прокурори, 21-річний хлопець передавав секретні документи, зокрема ті, як стосуються переміщення військ під час російсько-українського конфлікту, групі гравців у додатку для обміну повідомленнями Discord.