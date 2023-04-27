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Подозреваемого в "сливе" документов Пентагона будут судить в четверг, - Reuters

Фото: Пентагон (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Американский летчик Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона, предстанет перед федеральным судом в четверг, 27 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тейшейра была арестована еще 13 апреля в своем доме в Массачусетсе. Его обвиняют в нарушении Закона о шпионаже. В четверг во второй половине дня он предстанет перед окружным судом США в Вустере, штат Массачусетс.

Как считают прокуроры, 21-летний парень передавал секретные документы, в том числе касающиеся перемещения войск во время российско-украинского конфликта, группе игроков в приложении для обмена сообщениями Discord.

Напомним, ранее стало известно, что в сеть "слили" секретные документы Пентагона, в которых, в частности, содержалась информация о подготовке Украины к контрнаступлению.

Позже американские правоохранители задержали подозреваемого Алекса Тейшейру. Молодого человека обвинили в несанкционированном удалении, хранении и передаче секретной информации национальной обороны.

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