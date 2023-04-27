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Підозрюваний у витоці документів США все ще може мати доступ до секретної інформації

Фото: підозрюваний у витоці документів США все ще може мати доступ до секретної інформації (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Прокурори наполягають не відпускати підозрюваного у витоці з Пентагону Джека Тейшейру. Оскільки він ще може мати доступ до секретної інформації, яку потім може розкрити.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Нагадаємо, на початку квітня, у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

Згодом, правоохоронці заарештували Джека Тейшейру, який є членом Повітряної національної гвардії Массачусетса та повідомили про підозру у причетності до витоку з Пентагону.

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