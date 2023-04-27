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Подозреваемый в утечке документов США все еще может иметь доступ к секретной информации

Фото: подозреваемый в утечке документов США все еще может иметь доступ к секретной информации (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Прокуроры настаивают не отпускать подозреваемого в утечке из Пентагона Джека Тейшейру. Поскольку он еще может получить доступ к секретной информации, которую потом может раскрыть.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Напомним, в начале апреля, в соцсетях появились засекреченные военные документы, описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

Впоследствии правоохранители арестовали Джека Тейшейру, который является членом Воздушной национальной гвардии Массачусетса и сообщили о подозрении в причастности к утечке из Пентагона.

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