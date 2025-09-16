Підозрюваний у вбивстві Кірка залишив записку перед стріляниною: що в ній

Підозрюваний у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон написав записку перед тим як скоїти злочин.

Про те, що в записці, розповів директор ФБР Каш Патель, виступаючи в ефірі Fox News , повідомляє РБК-Україна .

За словами директора ФБР, Робінсон написав записку, в якій йшлося про те, що у нього "є можливість усунути Чарлі Кірка і він це зробить".

"І коли його запитали, чому, він сказав - деяку ненависть неможливо вирішити розмовою", - додав Патель.

Патель також повідомив, що записка була знищена, але слідчі зібрали судово-медичні докази її існування і підтвердили зміст, допитуючи свідків.

Представники правоохоронних органів заявили, що, на їхню думку, Робінсон діяв наодинці, коли застрелив Кірка, проте вони перевіряють, чи міг хтось іще бути причетним до планування вбивства.

Попереднє зізнання

Раніше повідомлялося, що Робінсон нібито надіслав друзям повідомлення через Discord. За інформацією Washington Post, у четвер увечері, через день після вбивства, підозрюваний фактично зізнався у вбивстві.

"Це був я в UVU (Utah Valley University - ред.) учора. Вибачте за все це", - йшлося в повідомленні з акаунта, що належить Робінсону, пише видання з посиланням на двох знайомих із чатом людей.

Відмова від співпраці з ФБР

Тайлер Робінсон досі офіційно не зізнався у вбивстві Чарлі Кірка і не співпрацює з ФБР. Мотиви підслідного все ще невідомі. Серед тих, хто працює зі слідством, був сусід Робінсона по кімнаті. Він також був його партнером, який зважився на операцію зі зміни статі.

Убивство Чарлі Кірка

Чарлі Кірк був одним із найвідоміших активістів правого руху в США і близьким соратником президента Америки Дональда Трампа. Кірк активно поширював консервативні ідеї в університетах із ліберальними поглядами, у такий спосіб створюючи платформу для майбутніх виборчих процесів.

Кірк агресивно просував дозвіл на носіння зброї, заборону абортів, критикував ЛГБТ-суспільство і поширював суперечливі твердження про коронавірус.

Також він виступав проти допомоги Україні, критикував президента України Володимира Зеленського, хоча й зазначав, що до Росії особливих симпатій не відчуває.