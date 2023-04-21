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Підозрюваних у хуліганстві на території Лаври посадили під домашній арешт

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Київ, П'ятниця 21 квітня 2023 22:33
Підозрюваних у хуліганстві на території Лаври посадили під домашній арешт Фото: підозрюваних у хуліганстві на території Лаври посадили під домашній арешт (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту чотирьом підозрюваним у хуліганстві на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.

За рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19 червня 2023 року, ще один - до 19 травня.

Як зазначається, 19 квітня 2023 року підозрювані, діючи узгоджено між собою, протиправно проникли до одного з корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", зламавши захисні ролети та двері вказаної будівлі.

Дії порушників кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від двох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 19 квітня правоохоронці затримали чотирьох осіб, які вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври. Вони незаконно зайшли до приміщення, пошкодили ролети й влаштували штовханину.

Зазначимо, комісія Мінкульту продовжує огляд в Лаврі. 19 квітня виявила чергові порушення під час огляду інших пам'яток.

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