Підозрюваних у хуліганстві на території Лаври посадили під домашній арешт
Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту чотирьом підозрюваним у хуліганстві на території Києво-Печерської лаври.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.
За рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19 червня 2023 року, ще один - до 19 травня.
Як зазначається, 19 квітня 2023 року підозрювані, діючи узгоджено між собою, протиправно проникли до одного з корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", зламавши захисні ролети та двері вказаної будівлі.
Дії порушників кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від двох до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 19 квітня правоохоронці затримали чотирьох осіб, які вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври. Вони незаконно зайшли до приміщення, пошкодили ролети й влаштували штовханину.
Зазначимо, комісія Мінкульту продовжує огляд в Лаврі. 19 квітня виявила чергові порушення під час огляду інших пам'яток.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.