Подозреваемых в хулиганстве на территории Лавры посадили под домашний арест

Суд избрал меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста четырем подозреваемым в хулиганстве на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры.

По решению суда, трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом до 19 июня 2023, еще один - до 19 мая.

Как отмечается, 19 апреля 2023 подозреваемые, действуя согласованно между собой, противоправно проникли в один из корпусов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", сломав защитные роллеты и двери указанного здания.

Действия нарушителей квалифицированы по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы.