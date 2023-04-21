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Подозреваемых в хулиганстве на территории Лавры посадили под домашний арест

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Киев, Пятница 21 апреля 2023 22:33
Подозреваемых в хулиганстве на территории Лавры посадили под домашний арест Фото: подозреваемых в хулиганстве на территории Лавры посадили под домашний арест (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Суд избрал меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста четырем подозреваемым в хулиганстве на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры.

По решению суда, трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом до 19 июня 2023, еще один - до 19 мая.

Как отмечается, 19 апреля 2023 подозреваемые, действуя согласованно между собой, противоправно проникли в один из корпусов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", сломав защитные роллеты и двери указанного здания.

Действия нарушителей квалифицированы по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 19 апреля правоохранители задержали четырех человек, совершавших хулиганские действия на территории Киево-Печерской лавры. Они незаконно зашли в помещение, повредили ролеты и устроили потасовку.

Отметим, комиссия Минкульта продолжает осмотр в Лавре. 19 апреля обнаружила очередные нарушения при осмотре других памятников.

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Киев УПЦ МП
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