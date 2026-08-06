Подозрение Стефанишиной: НАБУ раскрыло подробности дела экспосла в США
Бывшая вице-премьер по евроинтеграции и экспосол в США Ольга Стефанишина получила подозрение в незаконном обогащении на более 13,9 млн гривен и внесении недостоверных сведений в декларацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
По данным следствия, в собственности и пользовании чиновницы находились активы, которые она оформила на близких и подчиненных. Никаких сведений об этом имуществе в ее декларациях не было.
Среди выявленных активов:
- две квартиры в ЖК "Файна Таун" стоимостью почти 11 млн гривен (зарегистрированы на подругу);
- квартира в столичном ЖК бизнес-класса "Львовская площадь" (оформлена на мать);
- паркоместо и несколько нежилых помещений в том же ЖК "Львовская площадь" (зарегистрированы на отца);
- автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d (зарегистрирован на подчиненного).
Также правоохранители выяснили, что экспосол вела переговоры о покупке дома под Киевом стоимостью ориентировочно 550 тысяч долларов США.
Согласно плану, 250 тысяч долларов она должна была оплатить наличными, а остальную сумму - передачей двух квартир в ЖК "Файна Таун". От этого соглашения должностное лицо отказалось только после назначения на дипломатическую должность за границей.
Отмечается, что официальные доходы подозреваемой не соответствовали ее расходам. С начала 2024 года по середину 2025 года она официально заработала примерно 3,7 млн гривен, тогда как только с ее банковских счетов было израсходовано около 4,2 млн гривен.
Квалификация: ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (преднамеренное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений в особо крупном размере).
В настоящее время Стефанишиной избрали меру пресечения - залог в размере 6 млн гривен.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП 5 августа.
Отметим, чиновница сразу выступила с официальным комментарием по этому поводу. Она заявила, что предоставила журналистам все документы по квартире, к которой возникали вопросы и подчеркнула, что ей "не было и нечего скрывать".
Сегодня суд избрал меру пресечения Ольге Стефанишиной в размере 6 млн гривен залога.