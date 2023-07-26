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Підозра Рабіновичу: екс-нардепа оголосять у розшук

Фото: Вадим Рабінович, колишній нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Колишнього нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголосять у розшук через те, що його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.

За її словами, слідство повідомило колишнього депутата про підозру шляхом відповідного правового запиту щодо міжнародної правової допомоги державі Ізраїль. Тобто Україна знає, що Рабінович знаходиться на території цієї держави.

"Ми звернулися про юридичну допомогу і таким чином передали йому підозру. Наступні етапи - це обрання запобіжного заходу і також оголошення в розшук", - розповіла Сап'ян.

Підозра Рабіновичу

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, стало відомо, що Рабіновичу оголосили підозру у державній зраді. Це пов'язано з тим, що екс-нардеп у своїх заявах розповсюджував антиукраїнську пропагандистську інформацію серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу.

За даними ГБР, така діяльність колишнього українського чиновника допомагала росіянам досягати своїх військових цілей.

Наразі Рабиновичу загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

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