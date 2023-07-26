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Подозрение Рабиновичу: экс-нардепа объявят в розыск

Фото: Вадим Рабинович, бывший нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Бывшего нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявят в розыск в связи с тем, что его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

По ее словам, следствие сообщило бывшему депутату о подозрении путем соответствующего правового запроса о международной правовой помощи государству Израиль. То есть Украина знает, что Рабинович находится на территории этого государства.

"Мы обратились о юридической помощи и таким образом передали ему подозрение. Следующие этапы - это избрание меры пресечения и также объявление в розыск", - рассказала Сапьян.

Подозрение Рабиновичу

Напомним, сегодня, 26 июля, стало известно, что Рабиновичу объявили подозрение в государственной измене. Это связано с тем, что экс-нардеп в своих заявлениях распространял антиукраинскую пропагандистскую информацию среди населения и политического руководства стран Евросоюза.

По данным ГБР, такая деятельность бывшего украинского чиновника помогала россиянам достигать своих военных целей.

Сейчас Рабиновичу грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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