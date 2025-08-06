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Підозра на 46 мільйонів гривень: гендиректорка "Сегежа Україна" передала держмайно сину

Фото: гендиректорка "Сегежа Україна" передала держмайно сину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Керівниці АТ "Сегежа Україна" повідомлено про підозру у зловживанні владою, внаслідок чого держава зазнала збитків понад 46 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області повідомлено про підозру генеральному директору АТ "Сегежа Україна" з часткою державної власності у зловживанні владою або службовим становищем, що завдало державі понад 46 млн гривень збитків.

За даними слідства, 25% акцій товариства "Сегежа Україна" належать АТ "Оріана" (державний пакет акцій - 99,99%), решта 75 % - компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції РНБО та додаткові обмеження НБУ. 

Накладені обмеження забороняють:

  • користуватися майном,
  • проводити фінансові операції,
  • виводити капітал за межі України. 

Натомість, підозрювана вирішила привласнити державне майно. Вона як генеральний директор АТ "Сегежа Україна", діючи в інтересах приватної фірми свого сина, без згоди акціонерів і з порушенням закону, передала йому в користування весь майновий комплекс підприємства - будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн гривень.

Приватна компанія почала використовувати ці виробничі потужності у власній господарській діяльності та отримувати прибуток.

Слідством встановлено, що внаслідок дій останньої державі, як власнику 25% акцій товариства, завдано збитків на 46 млн гривень. 

На даний час, прокурори підготували клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриті схеми в Україні

Зауважимо, що минулого місяця СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів для потреб ЗСУ. Орієнтовні збитки оцінюються у 5,4 млн гривень.

Крім того, Служба безпеки та Офіс генерального прокурора повідомили про заочну підозру олігарху-утікачу Сергію Курченку та кільком іншим російським ділкам.

Вони "привласнили" українські підприємства на тимчасово окупованому Донбасі.

Ми також писали, що підприємця з Луганщини підозрюють у привласненні 35 мільйонів гривень, виділених на закупівлю обладнання для ЗСУ та тероборони.

Йдеться зокрема про квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше.

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Прокуратура