Підозра на 46 мільйонів гривень: гендиректорка "Сегежа Україна" передала держмайно сину

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області повідомлено про підозру генеральному директору АТ "Сегежа Україна" з часткою державної власності у зловживанні владою або службовим становищем, що завдало державі понад 46 млн гривень збитків.

За даними слідства, 25% акцій товариства "Сегежа Україна" належать АТ "Оріана" (державний пакет акцій - 99,99%), решта 75 % - компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції РНБО та додаткові обмеження НБУ.

Накладені обмеження забороняють:

користуватися майном,

проводити фінансові операції,

виводити капітал за межі України.

Натомість, підозрювана вирішила привласнити державне майно. Вона як генеральний директор АТ "Сегежа Україна", діючи в інтересах приватної фірми свого сина, без згоди акціонерів і з порушенням закону, передала йому в користування весь майновий комплекс підприємства - будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн гривень.

Приватна компанія почала використовувати ці виробничі потужності у власній господарській діяльності та отримувати прибуток.

Слідством встановлено, що внаслідок дій останньої державі, як власнику 25% акцій товариства, завдано збитків на 46 млн гривень.

На даний час, прокурори підготували клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.