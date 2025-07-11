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"Привласнив" українські підприємства на Донбасі: олігарх-утікач Курченко отримав нову підозру

П'ятниця 11 липня 2025 20:25
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"Привласнив" українські підприємства на Донбасі: олігарх-утікач Курченко отримав нову підозру Фото: олігарх-утікач Сергій Курченко (instagram.com/sergey.kurchenko)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора повідомили про заочну підозру олігарху-утікачу Сергію Курченку та іншим російським ділкам. Вони "привласнили" українські підприємства на тимчасово окупованому Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, СБУ та ОГП зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

За матеріалами справи, значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості "привласнив" та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців і ділків.

Як встановило розслідування, фігуранти провели ці оборудки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей упродовж 2017-2021 років.

Після "приватизації" підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, а також здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи українські ресурси.

Зловмисники незаконно постачали видобуті копалини до Росії та інших країн.

Як з’ясували слідчі СБУ, за період з 2017 року у такий спосіб вивезли щонайменше:

  • вугільної продукції на понад 6 млрд гривень;
  • металопродукції на 47,3 млрд гривень;
  • коксохімічної продукції на понад 1,6 млрд гривень.

За матеріалами справи, у злочинну групу, яка організувала "привласнення" підприємств та збут продукції, окрім Сергія Курченка, також входять:

  • заступник міністра економічного розвитку РФ Назаров С.М.;
  • начальник Департаменту Міністерства економічного розвитку РФ Павлов В.О.
  • інші громадяни РФ та України, які перейшли на бік ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у 2021 році суд дозволив проведення заочного розслідування щодо так званого "младоолігарха" Сергія Курченка. Його підозрюють у завданні українській економіці збитків на майже 3 млрд гривень.

Того ж року Україна ввела санкції проти Курченка, який ховається на території Росії. Пізніше санкції ввів ЄС.

У 2022 році в Україні заблокували активи Курченка.

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