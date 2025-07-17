Хотів нажитись на ремонті БТРів: посадовця Міноборони викрили на розтраті 5 млн гривень

СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів для потреб ЗСУ. Орієнтовні збитки оцінюються у 5,4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони в західному регіоні України. Тільки за одним із задокументованих епізодів сума вкрадених асигнувань становила 5,4 млн грн.

Подробиці схеми

До схеми він залучив керівника місцевого підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів. Відповідно до укладеної угоди, підрядники зобов’язувались відновити боєздатність БТРів для подальшого виконання завдань на фронті.

За матеріалами справи, військовий посадовець мав перевірити технічний стан відремонтованої техніки. Утім, він заплющив очі на те, що підрядники здійснювали лише "поверхневі косметичні" роботи, а бронетехніка залишилася непридатною до бойового застосування.

Незважаючи на недоліки, чиновник підписав акт виконаних робіт, що стало підставою для нарахування бюджетних коштів на баланс підрядників.

Ініційована правоохоронцями інженерно-технічна судова експертиза підтвердила несправний технічний стан бронетранспортерів.

Що загрожує підозрюваному

Наразі посадовець Міноборони підозрюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Вирішується питання додаткової кваліфікації його злочинів за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.