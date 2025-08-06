Подозрение на 46 миллионов гривен: гендиректор "Сегежа Украина" передала госимущество сыну

Руководительнице АО "Сегежа Украина" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью, в результате чего государство понесло убытки более 46 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Калушской окружной прокуратуры Ивано-Франковской области сообщено о подозрении генеральному директору АО "Сегежа Украина" с долей государственной собственности в злоупотреблении властью или служебным положением, что нанесло государству более 46 млн гривен убытков.
По данным следствия, 25% акций общества "Сегежа Украина" принадлежат АО "Ориана" (государственный пакет акций - 99,99%), остальные 75% - компании с российским капиталом, в отношении которой действуют санкции СНБО и дополнительные ограничения НБУ.
Наложенные ограничения запрещают:
Вместо этого, подозреваемая решила присвоить государственное имущество. Она как генеральный директор АО "Сегежа Украина", действуя в интересах частной фирмы своего сына, без согласия акционеров и с нарушением закона, передала ему в пользование весь имущественный комплекс предприятия - здания, оборудование и другие активы общей стоимостью более 184 млн гривен.
Частная компания начала использовать эти производственные мощности в собственной хозяйственной деятельности и получать прибыль.
Следствием установлено, что в результате действий последней государству, как владельцу 25% акций общества, нанесен ущерб на 46 млн гривен.
В настоящее время, прокуроры подготовили ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
Заметим, что в прошлом месяце СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника Минобороны, который разворовывал бюджетные средства на ремонте бронетранспортеров для нужд ВСУ. Ориентировочные убытки оцениваются в 5,4 млн гривен.
Кроме того, Служба безопасности и Офис генерального прокурора сообщили о заочном подозрении беглому олигарху Сергею Курченко и нескольким другим российским дельцам.
Они "присвоили" украинские предприятия на временно оккупированном Донбассе.
Мы также писали, что предпринимателя с Луганской области подозревают в присвоении 35 миллионов гривен, выделенных на закупку оборудования для ВСУ и теробороны.
Речь идет в частности о квадрокоптерах, приборах ночного видения и прочем.