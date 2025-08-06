RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Подозрение на 46 миллионов гривен: гендиректор "Сегежа Украина" передала госимущество сыну

Фото: гендиректор "Сегежа Украина" передала госимущество сыну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Руководительнице АО "Сегежа Украина" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью, в результате чего государство понесло убытки более 46 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Калушской окружной прокуратуры Ивано-Франковской области сообщено о подозрении генеральному директору АО "Сегежа Украина" с долей государственной собственности в злоупотреблении властью или служебным положением, что нанесло государству более 46 млн гривен убытков.

По данным следствия, 25% акций общества "Сегежа Украина" принадлежат АО "Ориана" (государственный пакет акций - 99,99%), остальные 75% - компании с российским капиталом, в отношении которой действуют санкции СНБО и дополнительные ограничения НБУ.

Наложенные ограничения запрещают:

  • пользоваться имуществом,
  • проводить финансовые операции,
  • выводить капитал за пределы Украины.

Вместо этого, подозреваемая решила присвоить государственное имущество. Она как генеральный директор АО "Сегежа Украина", действуя в интересах частной фирмы своего сына, без согласия акционеров и с нарушением закона, передала ему в пользование весь имущественный комплекс предприятия - здания, оборудование и другие активы общей стоимостью более 184 млн гривен.

Частная компания начала использовать эти производственные мощности в собственной хозяйственной деятельности и получать прибыль.

Следствием установлено, что в результате действий последней государству, как владельцу 25% акций общества, нанесен ущерб на 46 млн гривен.

В настоящее время, прокуроры подготовили ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблаченные схемы в Украине

Заметим, что в прошлом месяце СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника Минобороны, который разворовывал бюджетные средства на ремонте бронетранспортеров для нужд ВСУ. Ориентировочные убытки оцениваются в 5,4 млн гривен.

Кроме того, Служба безопасности и Офис генерального прокурора сообщили о заочном подозрении беглому олигарху Сергею Курченко и нескольким другим российским дельцам.

Они "присвоили" украинские предприятия на временно оккупированном Донбассе.

Мы также писали, что предпринимателя с Луганской области подозревают в присвоении 35 миллионов гривен, выделенных на закупку оборудования для ВСУ и теробороны.

Речь идет в частности о квадрокоптерах, приборах ночного видения и прочем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура