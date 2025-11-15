ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Поднимали дроны в небо: полиция показала кадры поиска львицы в Хмельницком

Суббота 15 ноября 2025 22:03
UA EN RU
Поднимали дроны в небо: полиция показала кадры поиска львицы в Хмельницком Фото: полицейский запускает дрон для поиска львицы (facebook.com/khmelpolice)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Хмельницком из зооуголка сбежали две львицы. Одну персонал заведения смог вернуть, а другую оперативно нашла полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Патрульной полиции Хмельницкой области.

"(15 ноября - ред.) полиции поступило сообщение о побеге двух львиц из вольеров местного зооуголка. В результате инцидента погибли другие животные. Одну из львиц персоналу заведения удалось вернуть в вольер, другая выбежала за пределы территории", - говорится в сообщении.

После получения ориентировки патрульные совместно с коллегами из других подразделений немедленно начали поиски на окружающей территории.

Ранее была информация, что для поиска животного привлекли подразделение БпЛА спасателей и полицию. Сейчас опубликованные кадры это подтверждают.

"Полицейские работали слаженно, перекрывая возможные направления движения животного. Вскоре один из экипажей обнаружил львицу недалеко от места побега", - рассказали правоохранители.

По состоянию на сейчас патрульные обеспечивают контроль ситуации и вместе с персоналом уголка возвращают животное к месту содержания.

"По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК и устанавливают все обстоятельства", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Хмельницкой областной прокуратуре уточняли, что из центра реабилитации для диких животных сбежали две львицы в возрасте около двух лет. Также там подтвердили, что в результате инцидента на территории заведения погибли несколько животных, находившихся в смежных вольерах.

В комментарии "Суспільному" директор центра Сергей Палехин не исключил, что неизвестные сломали замки на вольере, что и стало причиной инцидента.

"Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате этого выбежали два льва", - сказал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий Животные
Новости
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский
Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт