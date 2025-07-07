ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Подмосковье заявляют об атаке на химзавод: что известно о взрывах на военном предприятии

Понедельник 07 июля 2025 09:18
UA EN RU
В Подмосковье заявляют об атаке на химзавод: что известно о взрывах на военном предприятии Фото: В Подмосковье заявляют об атаке на химзавод (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Подмосковье сообщают об атаке на химзавод в Краснозаводске. Завод производит важные компоненты для оборонной промышленности РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

В местных чатах пишут о вероятной атаке по объекту.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Также не сообщается о масштабах поражения, пострадавших или последствиях для гражданского населения.

Как пишут, Краснозаводской химический завод является одним из ключевых оборонных предприятий России, входящим в структуру госкорпорации "Ростех".

Он специализируется на производстве средств защиты для летательных аппаратов, антитеррористического оборудования и продукции по госзаказу для Минобороны, МВД и других силовых ведомств РФ.

Завод имеет статус градообразующего предприятия в Краснозаводске.

Реакция ЦПД

По словам Коваленко, в Московской области РФ атаковали Краснозаводской химический завод, где производят взрывчатые вещества, порохи и компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.

Он подчеркнул, что это важное звено в технологической цепи обеспечения российской армии артиллерийскими снарядами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.

Напомним, в середине апреля в России заявляли, что дроны "массированно" атаковали город Курск, в котором прогремели десятки взрывов и были пожары.

Добавим, на днях в РФ пожаловались на атаку морских дронов на Новороссийск, где расположен порт. При этом местные каналы писали о комбинированной атаке.

Стало известно, что в России остановил работу оборонный завод "Стрела" в Брянской области якобы из-за воздушной атаки. Данное предприятие работало на российский военно-промышленный комплекс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Атака "Шахедов" на Киев: есть последствия в трех районах, все детали
Атака "Шахедов" на Киев: есть последствия в трех районах, все детали
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского