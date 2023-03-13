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У Підмосков'ї сталася пожежа на складі: вогонь охопив понад 4 тисячі "квадратів"

Фото: У Підмосков'ї сталася пожежа на складі (t.me/mchs_official)
Автор: Олег Васьків

У Московській області 13 березня спалахнула пожежа. Вогонь розповсюдився на площі 4 320 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС РФ.

"Горить склад в Одінцово. У будівлі обвалилася покрівля на площі 2 000 квадратних метрів", - вказали у міністерстві.

Поки інформації про загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, в головній будівлі МВС РФ у центрі Москві сталася пожежа. На третьому поверсі спалахнули будматеріали.

До слова, раніше стало відомо, що під Москвою почалася сильна пожежа на складі із пластиком.

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