У Підмосков'ї спалахнув склад Wildberries після атаки дронів

Відомо, що дрон потрапив до складу в районі "Атлант-Парку" у Богородському окрузі, через що спалахнула пожежа. Інформацію підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

"Безпілотник потрапив до складу Wildberries у районі "Атлант-Парку" - пожежа локалізована. За попередніми даними, постраждалих немає", - написав чиновник у своєму Telegram.

Також за його інформацією сьогодні вночі та вранці російські сили ППО та засоби радіоелектронної боротьби відбили масштабну атаку безпілотників на Московську область - над територією регіону нібито було збито понад 150 БпЛА.

Губернатор Воробйов також перерахував ще низку наслідків дронової атаки, серед яких, наприклад, падіння уламків на торговий павільйон у районі ТЦ "Глобус". Також нібито було пошкоджено будівлі РАГСу, автомобілі.