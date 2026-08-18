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У Підмосков'ї спалахнув склад Wildberries після атаки дронів

07:33 18.08.2026 Вт
2 хв
На місці НП працюють екстрені служби
aimg Юлія Маловічко
Фото: російська МНС (Getty Images)

Безпілотники атакували вночі 18 серпня РФ, зокрема Москву та Московську область. Під удар потрапив склад Wildberries у Підмосков'ї, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Відомо, що дрон потрапив до складу в районі "Атлант-Парку" у Богородському окрузі, через що спалахнула пожежа. Інформацію підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

"Безпілотник потрапив до складу Wildberries у районі "Атлант-Парку" - пожежа локалізована. За попередніми даними, постраждалих немає", - написав чиновник у своєму Telegram.

Також за його інформацією сьогодні вночі та вранці російські сили ППО та засоби радіоелектронної боротьби відбили масштабну атаку безпілотників на Московську область - над територією регіону нібито було збито понад 150 БпЛА.

Губернатор Воробйов також перерахував ще низку наслідків дронової атаки, серед яких, наприклад, падіння уламків на торговий павільйон у районі ТЦ "Глобус". Також нібито було пошкоджено будівлі РАГСу, автомобілі.

Нагадаємо, під ранок вівторка, 18 серпня, стало відомо про масовану атаку дронів на регіони РФ, серед яких - Москва та область. Очільник російської столиці Сергій Собянін регулярно звітував у своєму офіційному Telegram про роботу ППО та кількість збитих дронів.

Зазначимо, РБК-Україна писало днями, що Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries.

Як відомо, саме цей маркетплейс має величезне значення для підтримки російської економіки, яку Україна намагається послабити для якнайшвидшого завершення війни.

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Російська ФедераціяАтака дронів