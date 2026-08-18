У Підмосков'ї спалахнув склад Wildberries після атаки дронів

Безпілотники атакували вночі 18 серпня РФ, зокрема Москву та Московську область. Під удар потрапив склад Wildberries у Підмосков'ї, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Відомо, що дрон потрапив до складу в районі "Атлант-Парку" у Богородському окрузі, через що спалахнула пожежа. Інформацію підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов.
"Безпілотник потрапив до складу Wildberries у районі "Атлант-Парку" - пожежа локалізована. За попередніми даними, постраждалих немає", - написав чиновник у своєму Telegram.
Також за його інформацією сьогодні вночі та вранці російські сили ППО та засоби радіоелектронної боротьби відбили масштабну атаку безпілотників на Московську область - над територією регіону нібито було збито понад 150 БпЛА.
Губернатор Воробйов також перерахував ще низку наслідків дронової атаки, серед яких, наприклад, падіння уламків на торговий павільйон у районі ТЦ "Глобус". Також нібито було пошкоджено будівлі РАГСу, автомобілі.
Нагадаємо, під ранок вівторка, 18 серпня, стало відомо про масовану атаку дронів на регіони РФ, серед яких - Москва та область. Очільник російської столиці Сергій Собянін регулярно звітував у своєму офіційному Telegram про роботу ППО та кількість збитих дронів.
Зазначимо, РБК-Україна писало днями, що Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries.
Як відомо, саме цей маркетплейс має величезне значення для підтримки російської економіки, яку Україна намагається послабити для якнайшвидшого завершення війни.