В Подмосковье загорелся склад Wildberries после атаки дронов

Известно, что дрон попал в склад в районе "Атлант-Парка" в Богородском округе, из-за чего вспыхнул пожар. Информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Беспилотник попал в склад Wildberries в районе "Атлант-Парка" - пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал чиновник в своем Telegram.

Также по его информации сегодня ночью и утром российские силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область - над территорией региона якобы было сбито более 150 БпЛА.

Губернатор Воробьев также перечислил еще ряд последствий дроновой атаки, среди которых, к примеру, падения обломков на торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Также якобы были повреждены здания ЗАГСа, автомобили.