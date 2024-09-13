У Підмосков'ї спалахнула пожежа на коксогазовому заводі

Пожежі в Росії

Нагадаємо, 10 вересня у місті Раменське Московської області дрони влучили у дві житлові багатоповерхівки. На місці прильоту виникли пожежі.

Також 7 вересня під Воронежем спалахнула пожежа на складі боєприпасів. Через детонацію у частині Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації. Пізніше стало відомо, що це була операція СБУ.

Раніше в Тульській області РФ спалахнула масштабна пожежа. Загоряння відбулось на заводі.

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