В Росії масштабна пожежа на заводі в Тульській області

В Тульській області РФ здійнялась масштабна пожежа. Загоряння відбулось на заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали .

Станом на 21:30 площа пожежі на заводі "Пластик" зросла до 1500 кв. метрів. За інформацією регіонального уряду, горять ємності з машинним маслом.

На місце події негайно виїхали 8 пожежних розрахунків та автодрабина для роботи на верхніх поверхах будівлі.

Росіяни повідомили, що о 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункту пожежного зв'язку надійшло повідомлення про пожежу в споруді за адресою: м. Вузлова, вул. Тульська.

Більш як 1000 квадратних метрів горить на російському заводі "Пластик" у Тульській області РФ почалась масштабна пожежа.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Росії все частіше стали загорятись заводи на нафтобази. В більшості випадків за цим стоять військові ЗСУ.

Зауважимо, що лише у ніч на 1 вересня понад 150 ударних дронів атакували 16 областей Російської Федерації.

Тоді у Москві в районі Капотня безпілотники атакували Московський НПЗ.

Незадовго до цього українські дрони-камікадзе уразили російську нафтобазу "Атлас" в Ростовській області біля міста Каменськ-Шахтинський.

Рятувальники тривалий час не могли приборкати пожежу. Причиною ставали все нові й нові удари по нафтобазі.

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