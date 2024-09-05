ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Росії масштабна пожежа на заводі в Тульській області

Росія, Четвер 05 вересня 2024 21:50
UA EN RU
В Росії масштабна пожежа на заводі в Тульській області Фото: в Тульській області РФ здійнялась масштабна пожежа (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька

В Тульській області РФ здійнялась масштабна пожежа. Загоряння відбулось на заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Більш як 1000 квадратних метрів горить на російському заводі "Пластик" у Тульській області РФ почалась масштабна пожежа.

Росіяни повідомили, що о 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункту пожежного зв'язку надійшло повідомлення про пожежу в споруді за адресою: м. Вузлова, вул. Тульська.

На місце події негайно виїхали 8 пожежних розрахунків та автодрабина для роботи на верхніх поверхах будівлі.

Станом на 21:30 площа пожежі на заводі "Пластик" зросла до 1500 кв. метрів. За інформацією регіонального уряду, горять ємності з машинним маслом.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Росії все частіше стали загорятись заводи на нафтобази. В більшості випадків за цим стоять військові ЗСУ.

Зауважимо, що лише у ніч на 1 вересня понад 150 ударних дронів атакували 16 областей Російської Федерації.

Тоді у Москві в районі Капотня безпілотники атакували Московський НПЗ.

Незадовго до цього українські дрони-камікадзе уразили російську нафтобазу "Атлас" в Ростовській області біля міста Каменськ-Шахтинський.

Рятувальники тривалий час не могли приборкати пожежу. Причиною ставали все нові й нові удари по нафтобазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Тула Війна Росії проти України
NEWS
Про Покровськ, Курський наступ та "розумну" війну. Головні заяви Сирського в інтервʼю CNN
Про Покровськ, Курський наступ та "розумну" війну. Головні заяви Сирського в інтервʼю CNN
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ