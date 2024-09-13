В Подмосковье вспыхнул пожар на коксогазовом заводе

Пожары в России

Напомним, 10 сентября в городе Раменское Московской области дроны попали в две жилые многоэтажки. На месте прилета возникли пожары.

Также 7 сентября под Воронежем загорелся пожар на складе боеприпасов. Из-за детонации в части Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Позже стало известно, что это была операция СБУ.

Ранее в Тульской области РФ вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на заводе.

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