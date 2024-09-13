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В Подмосковье вспыхнул пожар на коксогазовом заводе

Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Московской области в пятницу днем, 13 сентября, вспыхнул пожар на коксогазовом заводе. Работников предприятия эвакуируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, возгорание произошло на предприятии в городе Видно. Дым распространяется в сторону южных районов Москвы.

В настоящее время на заводе проводится эвакуация работников. Причина пожара неизвестна.

Пожары в России

Напомним, 10 сентября в городе Раменское Московской области дроны попали в две жилые многоэтажки. На месте прилета возникли пожары.

Также 7 сентября под Воронежем загорелся пожар на складе боеприпасов. Из-за детонации в части Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Позже стало известно, что это была операция СБУ.

Ранее в Тульской области РФ вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на заводе.

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ПожарПодмосковье