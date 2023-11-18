У Підмосков'ї силовики влаштували облаву на мечеть, затриманих відправляли до військкомату, - росЗМІ

За словами джерела видання, люди зі зброєю і без розпізнавальних знаків оточили мечеть у Балашисі приблизно в обід - після початку традиційної п'ятничної молитви.

Силовики перевіряли документи у всіх, хто виходив із мечеті. При цьому деяких затримували під приводом відвідати військкомат на спеціальному автобусі.

Імам мечеті в Балашисі також підтвердив виданню, що 17 листопада в молитовному будинку відбувся поліцейський рейд. Він заявив, що у вірян запитували документи, деяким із них - "запропонували служити".

На запитання про те, пропонували їм піти служити за контрактом чи в рамках призовної кампанії, він не відповів. При цьому, за його словами, до молитовного будинку підігнали автобус, але він не залишився до кінця облави, тож не може сказати, чи відвезли когось на ньому.

Мобілізація у Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Крім того, окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

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