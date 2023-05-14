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У Підмосков'ї дрон упав на склад зберігання вибухових речовин

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Неділя 14 травня 2023 23:20
У Підмосков'ї дрон упав на склад зберігання вибухових речовин Фото: коптер (mil.in.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Російській Федерації в Московській області відбулося падіння дрона на один із складів зберігання вибухових речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza/

Попередньо, коптер міг вести відеоспостереження, оскільки обладнано камерою. На дроні боєприпасів не було.

"Найімовірніше, він упав тому, що села батарейка", - йдеться у публікації.

Також висловлюється припущення, що квадрокоптер використовували для спостереження за складом.

Після інциденту встановлюють, кому міг належати цей дрон. Де саме сталося падіння коптера - не уточнюється.

У Підмосков'ї дрон упав на склад зберігання вибухових речовин

Дрон упав на склад вибухівки у Підмосков'ї (фото: t.me/bazabazon)

Раніше повідомлялося, що 13 травня у центрі Москви сталася пожежа у готелі "Інтерконтиненталь".

Нагадаємо, що раніше у Москві сталася пожежа на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ. Внаслідок чого постраждали троє людей.

Крім того, у Підмосков'ї горів цех з утилізації пластику та гуми.

Також нещодавно під Москвою горів науково-дослідний інститут.

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