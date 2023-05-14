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В Подмосковье дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ

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Воскресенье 14 мая 2023 23:20
В Подмосковье дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ Фото: коптер (mil.in.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Российской Федерации в Московской области произошло падение дрона на один из складов хранения взрывчатых веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Предварительно, коптер мог вести видеонаблюдение, так как был оборудован камерой. На дроне боеприпасов не было.

"Вероятнее всего, он упал потому, что села батарейка", - говорится в публикации.

Также высказывается предположение, что квадрокоптер использовали с целью наблюдения за складом.

После инцидента устанавливают, кому мог принадлежать этот дрон. Где именно произошло падение коптера - не уточняется.

В Подмосковье дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ

Дрон упал на склад взрывчатки в Подмосковье (фото: t.me/bazabazon)

Ранее сообщалось, что 13 мая в центре Москвы произошел пожар в гостинице "Интерконтиненталь".

Напомним, что ранее в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. В результате чего пострадали три человека.

Кроме того, в Подмосковье горел цех по утилизации пластика и резины.

Также недавно под Москвой горел научно-исследовательский институт.

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