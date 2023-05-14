В Подмосковье дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ
В Российской Федерации в Московской области произошло падение дрона на один из складов хранения взрывчатых веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Предварительно, коптер мог вести видеонаблюдение, так как был оборудован камерой. На дроне боеприпасов не было.
"Вероятнее всего, он упал потому, что села батарейка", - говорится в публикации.
Также высказывается предположение, что квадрокоптер использовали с целью наблюдения за складом.
После инцидента устанавливают, кому мог принадлежать этот дрон. Где именно произошло падение коптера - не уточняется.
Дрон упал на склад взрывчатки в Подмосковье (фото: t.me/bazabazon)
Ранее сообщалось, что 13 мая в центре Москвы произошел пожар в гостинице "Интерконтиненталь".
Напомним, что ранее в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ. В результате чего пострадали три человека.
Кроме того, в Подмосковье горел цех по утилизации пластика и резины.
Также недавно под Москвой горел научно-исследовательский институт.
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