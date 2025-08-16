"Підмочили" плани ворога: дрон знищив російську вантажівку з гарматою на мосту

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за останню добу, з 15 на 16 серпня, російські війська зазнали значних втрат у боях проти України - понад 1000 солдатів.

Варто зазначити, що з початку цього літа загальні втрати ворога перевищили мільйон осіб.

Варто відзначити, що станом на 16:00 16 серпня на фронті зафіксовано майже 70 бойових зіткнень.

За даними Генштабу України, найбільш активні бойові дії наразі тривають на кількох напрямках, що залишаються найгарячішими на лінії фронту.

Водночас раніше сьогодні військові бригади "Спартан" розповіли, як на Покровському напрямку окупанти намагаються просуватися до позицій ЗСУ.