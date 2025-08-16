RU

Война в Украине

"Подмочили" планы врага: дрон уничтожил российский грузовик с пушкой на мосту

Фото: украинский дрон уничтожил грузовик врага на взорванном мосту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Северо-Слобожанском направлении оккупанты пытались переправить пушку грузовиком через реку по взорванному мосту. Украинский дрон уничтожил технику прямо во время движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

""Подмочили" планы врага",- отметили украинские военные.

Как пояснили в Генштабе, оккупанты не оставляют попыток действовать на Северо-Слобожанском направлении.

"На этот раз они пытались провезти пушку грузовиком... через реку, по взорванному мосту... Результат в видео коммуникационного подразделения 47 ОМБр "Магура", - добавили в штабе.

Заметим, что в видео коммуникационного подразделения 47 ОМБр "Магура" показано, как российский грузовик с пушкой пытается переехать через взорванный мост, однако украинский дрон наносит точный удар, в результате чего грузовик уничтожается еще на мосту, полностью сорвав попытку врага переправить вооружение.

Ситуация на фронте

Напомним, что за последние сутки, с 15 на 16 августа, российские войска понесли значительные потери в боях против Украины - более 1000 солдат.

Стоит отметить, что с начала этого лета общие потери врага превысили миллион человек.

Стоит отметить, что по состоянию на 16:00 16 августа на фронте зафиксировано почти 70 боевых столкновений.

По данным Генштаба Украины, наиболее активные боевые действия сейчас продолжаются на нескольких направлениях, которые остаются самыми горячими на линии фронта.

В то же время ранее сегодня военные бригады "Спартан" рассказали, как на Покровском направлении оккупанты пытаются продвигаться к позициям ВСУ.

