"Подмочили" планы врага: дрон уничтожил российский грузовик с пушкой на мосту

Ситуация на фронте

Напомним, что за последние сутки, с 15 на 16 августа, российские войска понесли значительные потери в боях против Украины - более 1000 солдат.

Стоит отметить, что с начала этого лета общие потери врага превысили миллион человек.

Стоит отметить, что по состоянию на 16:00 16 августа на фронте зафиксировано почти 70 боевых столкновений.

По данным Генштаба Украины, наиболее активные боевые действия сейчас продолжаются на нескольких направлениях, которые остаются самыми горячими на линии фронта.

В то же время ранее сегодня военные бригады "Спартан" рассказали, как на Покровском направлении оккупанты пытаются продвигаться к позициям ВСУ.