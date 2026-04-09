Підліток із Кривого Рогу "обдурив" поштомати на пів мільйона гривень

Що зробив школяр

Підліток мав базові знання програмування. Він уважно вивчив, як працює офіційний додаток служби доставки - той, через який люди отримують посилки з поштоматів.

Після цього хлопець створив власну програму. Вона обходила оплату: посилка в системі відображалася як оплачена - і поштомат її видавав. Гроші при цьому ніхто не платив.

Також він розробив окремий застосунок - зовні схожий на офіційний, але призначений для несанкціонованого доступу до автоматизованих систем.

Збитки та підозра

Загальна сума вкраденого - майже 500 тисяч гривень.

27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили підлітку про підозру. Йому інкримінують: