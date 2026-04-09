Підліток із Кривого Рогу "обдурив" поштомати на пів мільйона гривень

16-річний школяр із Кривого Рогу "обдурив" поштомати і забрав чужих посилок майже на 500 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Підліток мав базові знання програмування. Він уважно вивчив, як працює офіційний додаток служби доставки - той, через який люди отримують посилки з поштоматів.
Після цього хлопець створив власну програму. Вона обходила оплату: посилка в системі відображалася як оплачена - і поштомат її видавав. Гроші при цьому ніхто не платив.
Також він розробив окремий застосунок - зовні схожий на офіційний, але призначений для несанкціонованого доступу до автоматизованих систем.
Загальна сума вкраденого - майже 500 тисяч гривень.
27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили підлітку про підозру. Йому інкримінують:
