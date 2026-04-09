UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Підліток із Кривого Рогу "обдурив" поштомати на пів мільйона гривень

17:12 09.04.2026 Чт
2 хв
Як йому вдалося обійти систему?
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: Крадіжка з поштоматів у Кривому Розі: підліток зламував систему (Getty Images)

16-річний школяр із Кривого Рогу "обдурив" поштомати і забрав чужих посилок майже на 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Читайте також: В Україні накрили шахрайські кол-центри: виманювали гроші з європейців

Що зробив школяр

Підліток мав базові знання програмування. Він уважно вивчив, як працює офіційний додаток служби доставки - той, через який люди отримують посилки з поштоматів.

Після цього хлопець створив власну програму. Вона обходила оплату: посилка в системі відображалася як оплачена - і поштомат її видавав. Гроші при цьому ніхто не платив.

Також він розробив окремий застосунок - зовні схожий на офіційний, але призначений для несанкціонованого доступу до автоматизованих систем.

Збитки та підозра

Загальна сума вкраденого - майже 500 тисяч гривень.

27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили підлітку про підозру. Йому інкримінують:

  • несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем (ч. 1, 2 ст. 361 КК України);
  • крадіжку в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 185 КК України);
  • замах на крадіжку (ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 КК України).

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, у Дніпрі ліквідували масштабну мережу шахрайських кол-центрів.

Зловмисники виманювали гроші через фіктивні "романтичні" знайомства та підроблені криптобіржі - збитки від їхньої діяльності становили мільйони гривень.

Крім того, українців попередили про нову схему крадіжки акаунтів у Telegram.

Шахраї надсилають SMS нібито від імені месенджера з погрозою заблокувати акаунт за 24 години та посиланням на фішинговий сайт - де й збирають дані жертв.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
