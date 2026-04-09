Подросток из Кривого Рога "обманул" почтоматы на полмиллиона гривен

16-летний школьник из Кривого Рога "обманул" почтоматы и забрал чужих посылок почти на 500 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Подросток имел базовые знания программирования. Он внимательно изучил, как работает официальное приложение службы доставки - то, через которое люди получают посылки из почтоматов.
После этого парень создал собственную программу. Она обходила оплату: посылка в системе отображалась как оплаченная - и почтомат ее выдавал. Деньги при этом никто не платил.
Также он разработал отдельное приложение - внешне похожее на официальное, но предназначенное для несанкционированного доступа к автоматизированным системам.
Общая сумма украденного - почти 500 тысяч гривен.
27 марта следователи по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой сообщили подростку о подозрении. Ему инкриминируют:
