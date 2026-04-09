Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Подросток из Кривого Рога "обманул" почтоматы на полмиллиона гривен

17:12 09.04.2026 Чт
2 мин
Как ему удалось обойти систему?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: Кража из почтоматов в Кривом Роге: подросток взламывал систему (Getty Images)

16-летний школьник из Кривого Рога "обманул" почтоматы и забрал чужих посылок почти на 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Читайте также: В Украине накрыли мошеннические колл-центры: выманивали деньги с европейцев

Что сделал школьник

Подросток имел базовые знания программирования. Он внимательно изучил, как работает официальное приложение службы доставки - то, через которое люди получают посылки из почтоматов.

После этого парень создал собственную программу. Она обходила оплату: посылка в системе отображалась как оплаченная - и почтомат ее выдавал. Деньги при этом никто не платил.

Также он разработал отдельное приложение - внешне похожее на официальное, но предназначенное для несанкционированного доступа к автоматизированным системам.

Убытки и подозрение

Общая сумма украденного - почти 500 тысяч гривен.

27 марта следователи по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой сообщили подростку о подозрении. Ему инкриминируют:

  • несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем (ч. 1, 2 ст. 361 УК Украины);
  • кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 185 УК Украины);
  • покушение на кражу (ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в Днепре ликвидировали масштабную сеть мошеннических колл-центров.

Злоумышленники выманивали деньги через фиктивные "романтические" знакомства и поддельные криптобиржи - убытки от их деятельности составляли миллионы гривен.

Кроме того, украинцев предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram.

Мошенники присылают SMS якобы от имени мессенджера с угрозой заблокировать аккаунт за 24 часа и ссылкой на фишинговый сайт - где и собирают данные жертв.

Больше по теме:
гривніМошенническая схема