П'ятеро дітей провалились під кригу в Херсонській області

П'ятеро дітей провалилися під тонку кригу в Херсонській області. Двох врятували, ще трьох шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу!№ - кажуть вони.

Рятувальники попереджують, що лід на водоймах зараз вкрай небезпечний.

"За попередньою інформацією, двох вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, чоловік врятував чотирьох сусідських дітей у селі Мішково-Погорілове в Миколаївському районі Миколаївської області, де загорівся житловий будинок.

Крім того, у селі Козаровичі в Київській області 7-річний хлопчик провалився під лід і потонув. Рятувальники виявили тіло дитини.

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