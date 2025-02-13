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П'ятеро дітей провалились під кригу в Херсонській області

Херсон, Четвер 13 лютого 2025 19:39
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П'ятеро дітей провалились під кригу в Херсонській області Фото: п'ятеро дітей провалились під кригу в Херсонській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятеро дітей провалилися під тонку кригу в Херсонській області. Двох врятували, ще трьох шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"За попередньою інформацією, двох вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.

Пошуки неповнолітніх тривають (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники попереджують, що лід на водоймах зараз вкрай небезпечний.

"Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу!№ - кажуть вони.

Як повідомлялося, чоловік врятував чотирьох сусідських дітей у селі Мішково-Погорілове в Миколаївському районі Миколаївської області, де загорівся житловий будинок.

Крім того, у селі Козаровичі в Київській області 7-річний хлопчик провалився під лід і потонув. Рятувальники виявили тіло дитини.

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Херсонська область ДСНС Діти
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