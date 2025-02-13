П'ятеро дітей провалились під кригу в Херсонській області
П'ятеро дітей провалилися під тонку кригу в Херсонській області. Двох врятували, ще трьох шукають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"За попередньою інформацією, двох вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.
Пошуки неповнолітніх тривають (t.me/dsns_telegram)
Рятувальники попереджують, що лід на водоймах зараз вкрай небезпечний.
"Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу!№ - кажуть вони.
Як повідомлялося, чоловік врятував чотирьох сусідських дітей у селі Мішково-Погорілове в Миколаївському районі Миколаївської області, де загорівся житловий будинок.
Крім того, у селі Козаровичі в Київській області 7-річний хлопчик провалився під лід і потонув. Рятувальники виявили тіло дитини.
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