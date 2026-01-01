Підліткам Британії дозволять обирати владу: в школах впроваджують спецпрограми для підготовки
Уряд Великої Британії оголосив про намір знизити мінімальний вік виборців із 18 до 16 років. У школах впровадять спецпрограми для вивчення політики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Таким чином, у разі ухвалення відповідних змін право голосу на наступних загальних виборах отримають громадяни, яким нині лише 12 років. Очікується, що ці вибори стануть одними з найбільш конкурентних за останні роки - на тлі протистояння між чинним прем’єр-міністром Кіром Стармером та лідером правих сил Найджелом Фаражем.
Зниження вікового порогу є частиною ширших планів лейбористського уряду щодо реформування виборчої системи та залучення молоді до політичних процесів. У Лондоні вважають, що участь молодших виборців може сприяти зростанню політичної активності та довіри до демократичних інститутів.
В школах впровадять спецпрограми
Водночас розширення електорату потребує додаткової підготовки. У цьому контексті Виборча комісія Великої Британії рекомендувала оновити шкільні програми, запровадивши обов’язкове вивчення основ демократії, виборчої системи та принципів державного управління з раннього віку.
За задумом авторів ініціативи, це має допомогти підліткам краще орієнтуватися у політичних процесах та усвідомлено брати участь у виборах.
На тлі дискусій навколо реформи Politico провело фокус-групове дослідження серед восьми підлітків віком 12–13 років із різних регіонів Великої Британії. Учасники опитування продемонстрували зацікавленість внутрішньою та міжнародною політикою, а також висловлювали сформовані погляди щодо ключових питань порядку денного, зокрема імміграції, зміни клімату та соціальної нерівності.
Водночас, коли підлітків запитували, за кого саме вони проголосували б у разі участі у виборах уже зараз, більшість не змогла дати чіткої відповіді. Це, за оцінкою видання, свідчить про загальний інтерес молоді до політики, але водночас - про відсутність сталої партійної ідентифікації у такому віці.
Очікується, що ініціатива уряду спричинить жваві дискусії як у парламенті, так і в суспільстві. Критики реформи наголошують на недостатньому життєвому досвіді підлітків, тоді як прихильники змін вважають, що раннє залучення до виборчого процесу є інвестицією у майбутнє демократії.
Нагадаємо, 5 липня 2024 року лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став наступним прем'єр-міністром Британії. Перед ним урядом головував Ріші Сунак.
Наступні загальні вибори у Великій Британії мають відбутися не пізніше січня 2029 року, якщо парламент не буде розпущений достроково. Очікується напружена кампанія на тлі протистояння між лейбористським урядом Кіра Стармера та правими силами, зокрема партією Reform UK на чолі з Найджелом Фаражем, що може суттєво змінити політичний баланс у країні.