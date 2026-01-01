ua en ru
Главная » Новости » В мире

Подросткам Британии позволят выбирать власть: в школах внедряют спецпрограммы для подготовки

Четверг 01 января 2026 05:17
Подросткам Британии позволят выбирать власть: в школах внедряют спецпрограммы для подготовки Фото: дети, которым сейчас 12 лет, уже смогут голосовать на следующих выборах (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Правительство Великобритании объявило о намерении снизить минимальный возраст избирателей с 18 до 16 лет. В школах внедрят спецпрограммы для изучения политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Таким образом, в случае принятия соответствующих изменений право голоса на следующих всеобщих выборах получат граждане, которым сейчас только 12 лет. Ожидается, что эти выборы станут одними из самых конкурентных за последние годы - на фоне противостояния между действующим премьер-министром Киром Стармером и лидером правых сил Найджелом Фаражем.

Снижение возрастного порога является частью более широких планов лейбористского правительства по реформированию избирательной системы и привлечения молодежи к политическим процессам. В Лондоне считают, что участие младших избирателей может способствовать росту политической активности и доверия к демократическим институтам.

В школах внедрят спецпрограммы

В то же время расширение электората требует дополнительной подготовки. В этом контексте Избирательная комиссия Великобритании рекомендовала обновить школьные программы, введя обязательное изучение основ демократии, избирательной системы и принципов государственного управления с раннего возраста.

По замыслу авторов инициативы, это должно помочь подросткам лучше ориентироваться в политических процессах и осознанно участвовать в выборах.

На фоне дискуссий вокруг реформы Politico провело фокус-групповое исследование среди восьми подростков в возрасте 12-13 лет из разных регионов Великобритании. Участники опроса продемонстрировали заинтересованность внутренней и международной политикой, а также выражали сформированные взгляды по ключевым вопросам повестки дня, в частности иммиграции, изменения климата и социального неравенства.

В то же время, когда подростков спрашивали, за кого именно они проголосовали бы в случае участия в выборах уже сейчас, большинство не смогло дать четкого ответа. Это, по оценке издания, свидетельствует об общем интересе молодежи к политике, но одновременно - об отсутствии устойчивой партийной идентификации в таком возрасте.

Ожидается, что инициатива правительства вызовет оживленные дискуссии как в парламенте, так и в обществе. Критики реформы отмечают недостаточный жизненный опыт подростков, тогда как сторонники изменений считают, что раннее привлечение к избирательному процессу является инвестицией в будущее демократии.

Напомним, 5 июля 2024 года лидер лейбористов Кир Стармер официально стал следующим премьер-министром Британии. Перед ним правительством председательствовал Риши Сунак.

Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2029 года, если парламент не будет распущен досрочно. Ожидается напряженная кампания на фоне противостояния между лейбористским правительством Кира Стармера и правыми силами, в частности, партией Reform UK во главе с Найджелом Фаражом, что может существенно изменить политический баланс в стране.

