Підірвалися на міні. У Харківській області загинули двоє чоловіків

На дорозі в Золочівській громаді (Харківська область) на міні підірвався автомобіль. Загинули двоє чоловіків, які знаходилися в автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Золочівської громади Віктора Коваленка, яку приводить видання Kharkiv Today.
За його словами, трагедія трапилась вчора близько 18:00.
"Загиблим було 38 та 59 років", - повідомив Коваленко.
Голова громади розповів, що це трапилось поблизу села Сотницький Козачок.
Нагадаємо, що двоє дітей загинули, підірвавшись на міні в Запорізькій області.
Також у Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків. Внаслідок інциденту один з них загинув.
Також до цього у звільненому Святогірську (Донецька область) під час розмінування загинув рятувальник.
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