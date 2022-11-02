Подорвались на мине. В Харьковской области погибли двое мужчин

На дороге в Золочевской общине (Харьковская область) на мине подорвался автомобиль. Погибли двое мужчин, находившихся в автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Золочевской общины Виктора Коваленко, которое приводит издание Kharkiv Today.

Глава общины рассказал, что это произошло вблизи села Сотницкий Казачок.

"Погибшим было 38 и 59 лет", - сообщил Коваленко.

По его словам, трагедия произошла вчера около 18:00.

Напомним, что двое детей погибли, взорвавшись на мине в Запорожской области.

Также в Харьковской области на мине взорвался автомобиль пиротехников. В результате инцидента один из них погиб.

До этого в освобожденном Святогорске (Донецкая область) во время разминирования погиб спасатель.

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