Підірвались на міні. З'явилися подробиці інциденту з енергетиками в Харківській області

"В Дергачівській громаді на міні росіян підірвався автомобіль з працівниками обленерго. Машина наїхала на вибуховий пристрій, четверо чоловіків отримали серйозні травми. Один із них помер", - йдеться в повідомлені.

Інцидент стався у селі Токарівка, бригада їхала ремонтувати несправності мережі.Слідчі та криміналісти працюють на місці події.

Зазначимо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що енергетики постраждали в наслідок обстрілу окупантів. У поліції спростували цю інформацію.