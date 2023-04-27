Подорвались на мине. Появились подробности инцидента с энергетиками в Харьковской области

"В Дергачевской общине на мине россиян подорвался автомобиль с работниками облэнерго. Машина наехала на взрывное устройство, четверо мужчин получили серьезные травмы. Один из них скончался", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в селе Токаревка, бригада ехала ремонтировать неисправности сети. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Отметим, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что энергетики пострадали в результате обстрела оккупантов. В полиции опровергли эту информацию.