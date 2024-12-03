Підірвали вибухівку біля райвідділу поліції. СБУ затримала малолітніх зрадників

Правоохоронці викрили малолітніх агентів спецслужб Російської Федерації (РФ). Зрадники підірвали вибухівку біля райвідділу поліції у Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Зрадник за завдання ворожих спецслужб підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції у Вишгородському районі Київській області. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Ворожих агентів було викрито "по гарячих слідах". Ними виявились двоє 14-річних жителів громади, яких ворог завербував через Telegram-канали з пошуку швидких заробітків.
"Для вчинення злочину юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у тайнику у Київській області. За інструкцією окупантів для збільшення вражаючої дії вибуху фігуранти начинили вибуховий пристрій гайками та болтами. Поруч з адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу", - пише СБУ.
Фото: СБУ затримала малолітніх зрадників (t.me/SBUkr)
Зокрема для дистанційного підриву зрадники використали ще один мобільний телефон з спеціальною програмою, яку отримали від ворога.
Усіма діями керував представник спецслужб Росії, який маскувався під акаунтом дівчини й обіцяв зрадник грошову винагороду за виконання завдання. Втім, малолітні агенти так й не дочекались "гарантованих" грошей.
Обидвом зрадникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала агента розвідки Росії, який готував обстріл Миколаєва.
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