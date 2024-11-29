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Готував удари. У Миколаєві затримали екс-викладача, який виявився агентом РФ

Миколаїв, П'ятниця 29 листопада 2024 10:44
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Готував удари. У Миколаєві затримали екс-викладача, який виявився агентом РФ Фото: у Миколаєві затримали екс-викладача, який виявився агентом РФ (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента розведки РФ, який готував удари по Миколаєву. Для цього він облаштував "спостережний пост" на горищі багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одного агента ФСБ РФ. Ним виявився екс-викладач місцевого університету. Фігурант коригував ракетно-дронові удари РФ по обласному центру", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, щоб направити ворожу зброю "в обхід" української ППО, зрадник намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.

"Для цього він встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав. За допомогою цього "спостережного посту" фігурант сподівався відслідкувати також орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової", - зазначили у спецслужбі.

Готував удари. У Миколаєві затримали екс-викладача, який виявився агентом РФ

За даними слідства, агент РФ потрапив у поле зору ФСБ, коли публікував свої антиукраїнські коментарі в російських Telegram-каналах. Після дистанційного вербування його подальша комунікація з окупантами відбувалася через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини території Донецької області.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ у Миколаєві

Російські війська постійно вербують агентів в Україні. У Миколаєві, зокрема, вже не вперше затримують зрадників, які готові "здавати" позиції українських військ і ППО в місті.

Нещодавно СБУ затримала в Миколаєві працівника облтеплоенерго. Він також працював на російську спецслужбу і готував серію ударів по місту.

Крім того, на початку вересня СБУ затримала інформаторку російської розвідки. Вона намагалася підготувати ракетний удар по Миколаєву "в обхід" протиповітряної оборони.

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